Lugo, grande festa in centro con i rioni e la Contesa Estense

Ripropone l’impianto dello scorso anno, allarga a tutti i rioni la platea dei collaboratori e rinnova completamente l’immaginario con un abbondante tocco di magia. È il “Carnevale delle quattro case” di Lugo, che quest’anno tornerà nel pieno centro della città, precisamente in piazza Baracca, nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 14.30. Il tema portante di quest’anno è la fascinazione per la magia, che ha contagiato milioni di bambini, ragazzi e non pochi adulti anche grazie a una saga fortunata ed entrata nell’immaginario collettivo come quella di Harry Potter.

Per la festa di quest’anno, il Comune di Lugo si è avvalso della collaborazione di tutti e quattro i rioni della città - che per una giornata diventeranno appunto le “quattro case” - e della stessa macchina organizzativa della Contesa estense, per proporre a tutti i cittadini un pomeriggio di eventi e animazioni per tutta la famiglia, sul tema dei giovani maghi, in continuità con il percorso di rinnovamento del Carnevale lughese già avviato lo scorso anno.

Le animazioni saranno a cura delle “quattro case”, ossia il Rione de Brozzi, riconoscibile dal simbolo della serpe verde, il Rione Cento (grifon d ‘oro), il Rione Madonna delle Stuoie (corvo nero) e la Contrada del Ghetto (tasso rosso).

La festa partirà con la sfilata dei gruppi scolastici mascherati, con l’accompagnamento di tamburi e chiarine. La partenza è fissata alle 14.30 in piazza Savonarola e il corteo percorrerà parte del centro storico fino ad arrivare in piazza Baracca. Qui, i gruppi sfileranno davanti a una giuria composta da quattro figuranti, uno per rione, in rappresentanza dei professori della scuola di Hogwarts. Al termine della sfilata, al gruppo giudicato più meritevole, verrà assegnato un premio.

Altro momento topico del pomeriggio sarà il corteo di accompagnamento del grande mago Silente, in uscita dalla rocca con tamburi e chiarine al seguito. Per tutto il pomeriggio saranno attivi il foto point del BInario 9 ¾, il laboratorio per costruire le “pozioni magiche”, il “negozio di Olivander” in cui trovare le bacchette magiche, l’angolo della divinazione con la sfera di cristallo, il “Cappello parlante” che riconoscerà le case di appartenenza di chi lo interroga, il “percorso dei draghi”, l’angolo del truccabimbi, il laboratorio di “motricità”, lo stage di animazione di gruppo e il “drago itinerante”.

L’intero evento sarà accompagnato dalla musica del trio Kimera e il punto ristoro “Il paiolo magico”, allestito tra l’ala di Baracca e il Credit Agricole, e sarà gestito dai quattro rioni. Il coordinamento generale della giornata è curato dall’ufficio Eventi del Comune di Lugo.

Si ricorda ai partecipanti che l’uso dei coriandoli di plastica è vietato: a tutela dell’ambiente e del decoro urbano, si invitano le famiglie a scegliere esclusivamente l’acquisto dei tradizionali coriandoli di carta, che sono biodegradabili. L’organizzazione dell’evento comporterà alcune modifiche alla viabilità del centro storico.