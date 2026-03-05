Lugo, gli studenti dello “Stoppa” a scuola di legalità con la Polizia

A Lugo la Polizia di Stato, nella mattinata del 3 marzo scorso, ha incontrato circa 75 studenti del biennio dell’istituto Scolastico “Stoppa” - indirizzo sociosanitario, affrontando i temi della legalità e della cittadinanza consapevole.

L’iniziativa si inserisce nel programma di prossimità promosso dalla Polizia di Stato che, per l’anno scolastico 2025-2026, ha avviato la nona edizione del progetto-concorso “PretenDiamo Legalità”, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato a diffondere e rafforzare la cultura della legalità tra le nuove generazioni.

Operatori del Commissariato di Lugo, unitamente a personale della Polizia Postale di Ravenna, hanno affrontato con gli studenti, in un confronto diretto e dinamico anche attraverso la visione di video dedicati, tematiche di stretta attualità relative alla sicurezza on line e cyberbullismo, inclusione e parità, intelligenza artificiale e violenza di genere, che incidono concretamente sulla vita quotidiana dei giovani e sull’intera comunità.

Al termine del percorso formativo, gli alunni potranno partecipare al concorso attraverso la realizzazione di elaborati scritti, grafici o multimediali, esprimendo il proprio personale contributo sul tema proposto. I lavori saranno premiati a livello provinciale e i migliori accederanno alla selezione nazionale, trasformando l’impegno in un’opportunità concreta di crescita e riconoscimento.