Lugo, giochi per i bambini pazienti oncologici

Dalla spiaggia di Marina Romea passando per l’entroterra lughese e faentino fino ad arrivare all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. È in quest’ultimo che uno speciale Superman ha consegnato i giocattoli per degli altrettanto super bambini, i piccoli pazienti oncologici.

La raccolta fondi che ha reso possibile questa donazione è partita da un appello del nosocomio bolognese pubblicato dal Corriere della Sera, nel quale si sottolineava la carenza di giocattoli, quelli che da sempre contribuiscono a rendere più serena la permanenza in ospedale dei piccoli ricoverati. In particolare bambole, perline e Barbie per le bambine, smalti e trucchi per quelle più grandine, mentre dinosauri e macchinine sono i più gettonati tra i maschietti. Il must che accontenta tutti invece rimane il mondo dei Lego.

Quell’articolo ha raccolto l’attenzione romagnola dei titolari del Bagno Marisa, i fratelli Ravaglia, da sempre sensibili a iniziative benefiche, e delle “Ragazze di Faenza”.

«Abbiamo deciso di agire subito - afferma Mattia Ravaglia del Bagno Marisa -. Grazie alla generosa partecipazione dei nostri clienti e al supporto indispensabile del negozio di giocattoli lughese “Sogno del Bambino”, siamo riusciti a consegnare giocattoli per un valore complessivo di 1.700 euro, portati a destinazione da Superman in persona». Mentre le “Ragazze di Faenza” hanno contribuito all’iniziativa, raccogliendo ulteriori 950 euro.

«Siamo un gruppo di amiche e nel nostro piccolo cerchiamo di dare una mano a chi è stato meno fortunato di noi – spiega una di loro, Roberta -. Io sono una volontaria della Caritas, e con queste amiche organizzo da me delle cene, pagando una cifra simbolica che poi utilizziamo per acquisti solidali».

A coordinare questa catena di solidarietà è stato il “Sogno del Bambino”, che da sempre sostiene l’Ageop (l’associazione che da oltre vent’anni è impegnata nella lotta contro i tumori e le leucemie nell’infanzia) nel difficile lavoro che compie a favore dei bambini malati e delle loro famiglie. A.C.