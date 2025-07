Lugo, Giochi giovanili della bandiera: gare appassionate e boom di visitatori in centro

A poche ore dalla conclusione di un weekend intenso, è il momento di tirare le somme della 26^ edizione dei Giochi giovanili della bandiera, il grande evento promosso e organizzato da Contesa Estense e dai quattro rioni lughesi di Brozzi, Cento, Ghetto e Madonna delle Stuoie su incarico della Fisb, la Federazione italiana sbandieratori.

All’opera oltre 1.100 ragazzi iscritti alle diverse prove del programma, in scena nel piazzale del Pavaglione e in piazza dei Martiri davanti al Monumento di Baracca. Ma a colpire lo sguardo è stata anche l’autentica folla concentrata da venerdì a domenica nel centro storico di Lugo, per un dato complessivo di circa 10mila presenze nel weekend, composta da accompagnatori, famiglie e tantissimi lughesi incuriositi e affascinati dalle gare, il tutto nonostante un caldo opprimente.

Una folla che in alcuni momenti del sabato ha superato le 4mila unità assiepate contemporaneamente sotto i loggiati del Pavaglione alla ricerca dell’ombra, riconoscibili dai foulard colorati delle varie contrade italiane, spesso divenuti oggetto di scambio. Atleti che fra sabato e domenica hanno dato vita a oltre 230 esercizi, suddivisi per età e specialità, in oltre 26 ore di gare complessive nelle due piazze allestite.

L’organizzazione si è basata sull’enorme disponibilità garantita da un gruppo di circa 120 volontari dei quattro rioni di Lugo: «A loro va il ringraziamento più grande e doveroso. Senza il loro impegno – sottolineano da Contesa Estense – tutto ciò non sarebbe stato possibile. Dagli addetti alla cucina, capaci di sformare oltre 5mila pasti in poco più di due giorni assecondando intolleranze, allergie e richieste varie, fino ai camerieri ed a coloro che erano impegnato con street food e rifornimenti, dagli addetti alla logistica ed ai parcheggi senza dimenticare gli accompagnatori dei singoli gruppi. E ancora i giudici e il consiglio direttivo della Fisb che ci ha affiancato in ogni momento, ma anche gli sponsor ed i partner istituzionali».

«Come Amministrazione comunale – sottolinea la sindaca di Lugo Elena Zannoni, presente a più riprese alla tre giorni dell’evento – siamo felici del risultato dei Giochi giovanili della bandiera. Abbiamo creduto sin dall’inizio al progetto scegliendo di sostenerlo e sapere oggi che la nostra città ha raccolto tanti elogi sia per la bellezza dei suoi angoli storici che per l’organizzazione della manifestazione e degli spazi dove condividere una bella esperienza collettiva, ci conferma che stiamo procedendo nella direzione giusta. Lo spettacolo della cerimonia di apertura, con un Pavaglione così vivo e colorato da ragazzi di ogni parte d’Italia rimarrà come un ricordo indelebile. I quattro rioni lughesi, così come la Contesa Estense, sono luoghi di aggregazione dove anche i nostri ragazzi possono crescere divertendosi e contribuendo in maniera positiva alla vita cittadina».

«I ragazzi e i gruppi partecipanti sono ormai rientrati nelle loro città - commenta l’assessore alla Cultura e Turismo Gianmarco Rossato – ma ci hanno lasciato una consapevolezza importante e già sperimentata anche in altre occasioni: Lugo è una città perfetta per ospitare eventi di livello nazionale. Lo è per le sue piazze meravigliose, il Pavaglione è assolutamente unico, ma anche per tutto il sistema del centro. Lo è, soprattutto, per la forza straordinaria della sua comunità che in questi giorni si è espressa al meglio: un tessuto fitto di volontari e volontarie che hanno messo cuore, passione ed energia per realizzare qualcosa di davvero speciale. Nonostante il caldo torrido, tra loro si respirava un clima fantastico: gioia, entusiasmo e tanto amore per la propria città. È stato emozionante anche vedere i colori dei quattro rioni uno accanto all’altro».

E a contribuire al successo dell’evento anche i dati di afflusso e di presenze nei musei e nei siti cittadini aperti straordinariamente per dar modo ai visitatori di goderne durante il fine settimana. Tra i luoghi che hanno rispettato aperture dedicate ai Giochi, il Museo Baracca ha infatti registrato ben 800 presenze tra la giornata di sabato e la domenica mattina. Visitatori che hanno potuto godere di visite guidate messe a disposizione dal Comune di Lugo. La Rocca Estense ha invece accolto 500 persone tra giardino pensile e castello.

Un fine settimana che rimarrà nel cuore di tanti e il cui racconto fotografico è disponibile sul sito lugoeventi.it nella pagina lugoeventi.it/giovbandiera25 grazie agli scatti dei fotografi prestatisi, anche loro, in forma volontaria a raccontare l’evento.