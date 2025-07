Lugo, gioca un euro al “Simbolotto” e ne vince oltre 10mila

La fortuna premia l’Emilia-Romagna con il Lotto. Nel concorso del Lotto di giovedì 10 luglio 2025, come riporta Agipronews, realizzate due vincite da 16.619 euro totali: la più alta, da 10.869 euro, è stata centrata in via Foro Boario a Lugo con una cinquina al Simbolotto giocando un euro, mentre la seconda, da 5.750 euro in Corso Italia a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 708,9 milioni di euro da inizio 2025.