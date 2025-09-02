Lugo, furto al supermercato: quattro persone arrestate

LUGO. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, hanno arrestato 4 stranieri, tre uomini e una donna, poiché ritenuti i presunti responsabili di furto aggravato in concorso. La vicenda ha avuto inizio ieri nel primo pomeriggio, quando la Centrale Operativa dell’Arma ha diramato le ricerche di auto con a bordo quattro persone che, poco prima, avevano commesso un furto in un noto supermercato della zona. I militari del Radiomobile, servendosi anche delle telecamere pubbliche, sono immediatamente riusciti a intercettare e fermare l’auto segnalata, nella prima periferia di Lugo. In un primo momento tutto sembrava regolare, tanto che gli occupanti si sono dimostrati molto collaborativi. Ma da un controllo più approfondito dell’abitacolo, sono stati rinvenuti diversi beni alimentari e numerosi prodotti per la cura del corpo, di cui i quattro non riuscivano a dimostrarne la provenienza, atteso anche che erano tutti integri e non usati.

Non è stato quindi difficile per i Carabinieri ricondurre tali beni a quelli sottratti nel supermercato, come in effetti confermato anche dalla responsabile del negozio nel momento in cui ha sporto denuncia. A questo punto i quattro sono stati dichiarati in arresto e la refurtiva, per un valore di circa 300 euro, è stata immediatamente restituita.