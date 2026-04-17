Lugo, fuga in auto da ubriaco ai 150 km all’ora: il giudice lo condanna a 8 mesi

All’alt dei carabinieri ha risposto proseguendo la propria corsa a bordo di una Mercedes e lanciandosi per le strade del centro di Lugo, via Dini e via Salvalai, a oltre 100 km/h. Poi ha spinto ancora sull’acceleratore, superando le frazioni di Ca di Lugo, San Lorenzo e Belricetto ai 150 km/h. Non si è fermato nemmeno quando ad inseguirlo si è aggiunta una seconda pattuglia: la sua corsa si è conclusa solo a Passogatto, quando ha imboccato una strada senza uscita vedendosi costretto a fermarsi. E a quel punto, dopo 16 chilometri percorsi in meno di 20 minuti, ha aperto improvvisamente la portiera dell’auto, facendola sbattere contro uno dei carabinieri che lo aveva raggiunto per l’identificazione. Il militare ha rimediato una contusione alla mano sinistra per 4 giorni di prognosi. Una folle fuga consumatasi di notte, quando le strade erano pressoché deserte: i rischi sarebbero aumentati esponenzialmente se quelle manovre pericolose in pieno centro fossero state attuate di giorno.

Protagonista delle “prodezze” al volante un 25enne moldavo residente a Lugo, difeso dall’avvocato Nicola Casadio: il ragazzo, arrestato nello scorso ottobre per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate nei confronti nel militare, ieri è stato condannato a 8 mesi (pena sospesa) dal giudice Piervittorio Farinella. La Procura aveva chiesto invece due anni e mezzo.

La condanna riguarda solo la contestazione della resistenza a pubblico ufficiale: quanto alle lesioni, in arringa l’avvocato del 25enne ha insistito sulla impossibilità di provare con certezza che il suo assistito avesse aperto la portiera dell’auto con il proposito di ferire il carabiniere. Per il 25enne è stato inoltre revocato l’obbligo di firma.

Il giovane era anche stato sottoposto al test dell’etilometro, che aveva dato esito positivo segnando un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. E anche il test salivare aveva mostrato tracce di marijuana e cannabinoidi.