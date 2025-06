Lugo. Foto pornografiche alla ex compagna, patteggia 4 mesi

Le inviava messaggi ogni giorno. E fra questi, allegava anche fotografie. Non proprio selfie. Accantonato il romanticismo, voleva riconquistarla - per così dire - con l’anatomia, mostrandole primi piani delle proprie parti intime. Immagini non certo gradite alla ex compagna che, stanca di ricevere le attenzioni ormai non più corrisposte dell’uomo frequentato per quattro anni, ha deciso di denunciarlo.

Lui, un 52enne residente a Lugo, ieri ha deciso di patteggiare la pena per stalking a 4 mesi, risarcendo la parte offesa.

I fatti, per come descritti nel capo d’accusa, sarebbero iniziati nel giugno del 2018. La coppia veniva da una relazione iniziata nel 2014, dalla quale era nata anche una bambina. Era stata la donna - assistita dall’avvocato Giorgio Vantaggiato - a decidere di troncare il rapporto. Il 52enne tuttavia non si era rassegnato. Avrebbe utilizzato la scusa della figlia minore per continuare ad avere incontri e contatti con la ex, durante i quali non si sarebbe fatto remore a palpeggiarla, cercando continuamente un contatto fisico, tentando di baciarla contro la sua volontà e spingendosi pure a toccarle il fondoschiena. Respingerlo non bastava più a fargli capire che quelle attenzioni erano sgradite.

Quando anche l’atteggiamento molesto dell’invio costante di immagini di carattere pornografico ha oltrepassato la soglia della tolleranza, la denuncia ha portato all’apertura del fascicolo.

Ieri i difensori dell’imputato - assistito dagli avvocati Sandra Vannucci e Giovanni Baracca - hanno concordato il patteggiamento di 4 mesi con la sospensione condizionale della pena con il pm Monica Gargiulo, offrendo un risarcimento alla parte offesa.