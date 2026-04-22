Lugo, fondi Pnrr per gli arredi esterni della scuola dell’Infanzia La Filastrocca

LUGO. Il Comune di Lugo si è aggiudicato un bando nazionale da 270mila euro legato ai fondi del Pnrr per la realizzazione degli arredi per gli esterni della scuola dell’Infanzia La Filastrocca, attiva dal gennaio di quest’anno e costruita proprio grazie al Pnrr. L’avviso pubblico 22871 del 3 febbraio 2026 era destinato proprio a migliorare l’offerta educativa nella fascia da 0 a 6 anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi.

«Il bando si rivolgeva alle amministrazioni che avessero edificato un edificio scolastico con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - spiega l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori -. Sulla base di un elaborato progettuale che abbiamo inviato, il Comune di Lugo si è aggiudicato il bando. In questo momento stiamo valutando l’affidamento dei lavori per arredare anche gli spazi esterni della scuola, completando così uno dei progetti più importanti per la città di questi anni».