Lugo, folle corsa nella notte in auto in centro: abbattuti 6 paletti di ghisa

Tragedia sfiorata. Non c’è scappato il morto, perché fortunatamente nessun pedone passava di lì, ma sono serviti addirittura 6 pali di ghisa per fermare la folle corsa di una Fiat Punto l’altra notte in pieno centro a Lugo. A perdere il controllo del veicolo è stato un 26enne di Cotignola.

Auto distrutta, diventata quasi una palla contro dei birilli, ma nessun ferito: il conducente e i due amici passeggeri non sono andati nemmeno a farsi refertare al vicino Pronto soccorso. Dovranno però spiegare la dinamica di quella violenta sbandata. È la fotografia del preoccupante incidente che si è consumato poco dopo la mezzanotte di sabato lungo Corso Matteotti. Iniziato al civico 63 e proseguito per una ventina di metri.