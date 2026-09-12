Lugo, finge il bonifico da 50mila euro e ruba il camper

Una truffa da 50.000 euro legata alla vendita di un camper è stata sventata dalla Polizia di Stato a Lugo, dove il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. La vicenda ha preso il via dopo la denuncia presentata alla Questura di Modena da un uomo che, convinto di aver venduto il proprio veicolo a una donna a seguito di un presunto bonifico istantaneo mai arrivato, si è visto sfilare il mezzo con tanto di passaggio di proprietà completato.

A far scattare i sospetti è stata la comparsa del camper su un sito di compravendita online, svenduto a soli 27.000 euro e localizzato proprio nel territorio lughese. Avvertiti i colleghi modenesi, gli agenti del Commissariato di Lugo si sono messi subito sulle tracce del veicolo, individuandolo in breve tempo all’interno di un parcheggio cittadino. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i poliziotti hanno proceduto al sequestro preventivo del camper, riaffidandolo in custodia al proprietario. Proseguono ora le indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e risalire all’identità della truffatrice.