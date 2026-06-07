Lugo, festa per l’ultimo giorno di scuola: quest’anno niente incidenti e feriti

Solo acqua e farina, come per la tradizionale piadina romagnola, e la presenza delle forze dell’ordine a garantire che gli studenti festeggiassero senza cadere nella tentazione degli eccessi.

È terminato così l’anno scolastico a Lugo, senza nessun particolare problema, come invece era successo lo scorso anno quando davanti al Liceo Ricci Curbastro per qualche minuto la baldoria era andata ben oltre, al punto da dover richiedere l’intervento dei carabinieri: una ventina di ragazzini del Polo Tecnico Professionale aveva bersagliato l’ingresso principale col lancio violento di uova e qualche sanpietrino, frantumando una vetrata e costringendo i liceali al veloce rientro nella scuola in attesa che il raid terminasse.

Ieri mattina invece nessun disordine o teppismo. Tuttavia, proprio per scongiurare il ripetersi di quegli episodi, carabinieri e agenti del Commissariato hanno presidiato il parco del Tondo, spazio verde che divide anche i due istituti scolastici in questione.

Nessun intervento, proprio perché nessuno si è reso protagonista di comportamenti censurabili, anzi alcuni studenti hanno dialogato armoniosamente con le divise.

Inevitabile la fila alla piccola fontana del parco per poter inondare i compagni di classe – spesso desiderosi di ricevere tutta quell’acqua nel vano tentativo di ripulirsi dalla farina di cui erano ricoperti – e gli ultimi selfie post battaglia.

Un fine della scuola che, fortunatamente, non si è trasformato nella fine della scuola stessa, contraddistinto da una maturità che adesso per quelli di quinta sarà presto sotto esame. A.CASA.