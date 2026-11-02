Lugo, festa alla residenza Sassoli: Desdemona “Berta” Capucci compie 102 anni

Festa grande alla casa di riposo «Sassoli» di Lugo, dove Desdemona Capucci, conosciuta da tutti con l’affettuoso soprannome di «Berta», ha spento ben 102 candeline. A festeggiare questo straordinario traguardo, insieme ai familiari e al personale della struttura, erano presenti l’amministratrice unica dell’Asp Bassa Romagna, Emanuela Giangrandi, e il vicesindaco Luigi Pezzi, che ha portato all’ultracentenaria gli auguri e l’abbraccio di tutta la comunità cittadina.

Nata nel 1924 e cresciuta nelle campagne di San Lorenzo, Berta si è sempre distinta per il suo carattere energico e schietto. Nella sua lunga vita ha lavorato nei campi, come fornaia e come venditrice, affrontando la quotidianità con una grinta non comune per l’epoca: è stata infatti tra le prime donne a prendere la patente e a mettersi persino alla guida del trattore. Sposata giovanissima con Enzo Samorani, ha sempre nutrito un grande amore per gli animali della sua fattoria e una travolgente passione per il ballo. Oggi la neo centenaria non rinuncia al buonumore e ai piaceri della tavola, concedendosi ancora con gusto un piatto di maccheroni al ragù e un buon bicchiere di vino.