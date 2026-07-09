Lugo, fermato per un controllo davanti a un negozio: deve andare in carcere

Continua l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nella provincia di Ravenna. Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di Lugo hanno arrestato un uomo sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria.

L’operazione è scattata nell’ambito del potenziamento dei servizi di pattugliamento delle aree cittadine. Ieri i militari hanno notato e fermato il soggetto nei pressi di un esercizio commerciale per un normale controllo. Una volta completate le procedure di identificazione, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era destinatario di un provvedimento di cattura: la magistratura aveva infatti disposto la carcerazione a suo carico a causa della sospensione della misura più lieve dell’affidamento in prova ai servizi sociali, di cui beneficiava in precedenza. Dopo la stesura degli atti formali in questura, l’arrestato è stato trasferito direttamente in carcere.