Lugo, ferisce la sorella con un coltello e poi tenta di strangolarla: 45enne arrestato

La Polizia di Stato, nella serata di ieri, ha tratto in arresto un uomo di 45 anni, colto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della sorella convivente.

L’episodio ha avuto origine da una richiesta di intervento giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Lugo, in cui la donna ha segnalato una violenta aggressione in corso da parte del fratello. Un equipaggio delle Volanti si è recato immediatamente presso l’abitazione, riuscendo a interrompere l’azione dell’aggressore. L’uomo, in evidente stato di forte agitazione e confusione, è stato prontamente immobilizzato.

La vittima, raggiunta in una stanza vicina, presentava contusioni al volto e al collo, riferendo di essere stata oggetto di un tentativo di strangolamento. Inoltre, riportava una ferita da arma da taglio al polpaccio sinistro, causata da un coltello da cucina, debitamente sottoposto a sequestro dagli agenti intervenuti.

Le prime testimonianze raccolte, incluse quelle della madre presente sul posto, hanno permesso di ricostruire un contesto di reiterati maltrattamenti fisici e psicologici subiti dalla donna negli ultimi mesi tra le mura domestiche.

L’uomo è stato arrestato, associato alla locale Casa Circondariale e messo disposizione della Procura presso il Tribunale di Ravenna.