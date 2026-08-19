Lugo, evade dai domiciliari e si introduce nelle case dei vicini: la Polizia lo scopre e lo arresta

Evade dai domiciliari, si introduce nelle case dei vicini e viene arrestato. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Lugo ha tratto in arresto un uomo, per evasione, violazione di domicilio e tentato furto in abitazione. Un equipaggio della Volante è stato inviato dalla Sala Operativa della Questura in una via del centro, dove alcuni residenti si erano radunati dinanzi a uno stabile, segnalando un uomo che si era introdotto all’interno di un appartamento. L’uomo era stato rinvenuto dal proprietario nascosto dietro una porta interna dell’abitazione e allontanato; subito dopo faceva ingresso nella proprietà di una vicina, che gli intimava di uscire, mettendolo in fuga. Le fasi dell’intrusione sono state riprese dalle immagini di un impianto di videosorveglianza privato. Rintracciato dagli operatori del Commissariato, veniva condotto negli uffici ove, all’esito degli atti di rito e della formale identificazione, veniva tratto in arresto.