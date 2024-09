Lugo, emergenza gattini, abbandonati 14 in soli dieci giorni

LUGO. «I proprietari non sterilizzano i propri animali e, quando si rendono conto che non sanno gestire le cucciolate indesiderate, se ne sbarazzano come se fosse un gesto normale». Con queste dure, e giuste, parole, Marianna Gianstefani, presidente dell’Enpa di Lugo, denuncia l’abbandono nel giro di soli dieci giorni, in tre diversi episodi, di ben 14 cuccioli di gatti.

Il primo accadimento risale al 5 settembre a Lugo, in via Quarantola, dove un operaio di passaggio ha notato uno scatolone nei pressi di un cassonetto dell’immondizia: al suo interno c’erano quattro fratellini di circa tre mesi molto docili, quindi abituati alle persone. Lo scatolone aveva una fessura e conteneva qualche croccantino sul fondo.

Il secondo fatto si è verificato il 12 settembre in via della Cooperazione a Massa Lombarda: si tratta di un trasportino lasciato nei pressi di una colonia, contenente ben nove cuccioli di circa due mesi.

Il terzo episodio sabato 14 settembre nei pressi del cimitero di Voltana, dove alcune signore hanno sentito dei miagolii provenire dall’interno di un cassonetto del vetro e sono riuscite a salvare una gattina di circa due mesi.

Come sottolinea Gianstefani, «tutti questi cuccioli, per le condizioni in cui sono stati trovati, fanno pensare a una vita in famiglia non randagia. Non è accettabile pensare che là fuori ci siano persone che commettono simili reati verso creature innocenti. Era sufficiente chiedere aiuto alle associazioni e avremmo potuto aiutare, come stiamo facendo con tutti coloro che chiamano per problematiche sugli animali».

I volontari dell’Enpa chiedono a tutte le persone di «comportarsi come cittadini attivi per la comunità» e ringraziano quei pochi che, in occasione di denunce appena presentate dalla sezione, «hanno deciso di testimoniare fornendo dettagli utili per gli inquirenti».

Sui tre gravi episodi di abbandono di queste settimane sono in corso accertamenti da parte della polizia locale della Bassa Romagna. «Chiediamo a chi dovesse riconoscere questi gattini – termina Gianstefani – di informarci per dare più dettagli possibili alle forze dell’ordine. Ricordiamo che chiunque abbandona un animale domestico è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da mille a 10mila euro».