Lugo, elezioni regionali: Fratelli d’Italia punta su Desy Maja

Largo ai giovani. Sembrerebbe essere questa la linea che intende portare avanti Fratelli d’Italia in Bassa Romagna e a confermarlo ci sarebbe l’annuncio della candidatura come consigliera alle imminenti elezioni regionali della lughese Desy Maja, 21 anni tra poche settimane, studentessa di Giurisprudenza e attuale coordinatrice locale di Gioventù Nazionale.

«Una proposta in linea con quello che è stato il percorso fatto finora in questo territorio dal nostro partito - ha affermato il coordinatore dei meloniani in Bassa Romagna, Rudi Capucci -. Molti nostri capigruppo eletti nei consigli comunali, come Gian Marco Grandi a Lugo, Nicholas Anzellotti a Bagnacavallo e il santagatese Matteo Parrucci nell’Unione, sono tutti under 30, e questo ci permette di avere lungimiranza, idee ed energie nuove».

Ieri mattina nella sede lughese di FdI la presentazione della giovane aspirante consigliera a supporto della candidata presidente per la coalizione di centrodestra, Elena Ugolini, mentre per l’approvazione dei vertici e dunque la sua ufficializzazione bisognerà attendere almeno la settimana prossima.

«Ho accettato di candidarmi perché la presenza di giovani che si muovono per il proprio territorio è estremamente positiva – spiega Desy Maja - soprattutto in questi periodi in cui pare che da parte di questa fascia d’età ci sia meno interesse politico. Punto a portare i giovani nelle istituzioni e a combattere per gli ideali che portiamo avanti. Tra le mie priorità la sicurezza idrogeologica del territorio, stilando un piano concreto per poi mettere in atto opere di prevenzione, realizzare casse di espansione e pulire i fiumi, tutti interventi fondamentali e non più procrastinabili, ma anche il potenziamento del Servizio Sanitario Regionale e la necessità di un cambio di prospettiva che possa valorizzare la meritocrazia».

Per quanto riguarda “i coetanei” invece Maja sembra avere le idee molto chiare: «Altro argomento che mi sta a cuore è la famiglia tradizionale – sottolinea l’aspirante candidata - che bisogna difendere, andando incontro alle esigenze delle giovani coppie e a chi desidera costruire una famiglia, anche per contrastare la denatalità. Dobbiamo comunque guardare ai giovani a 360°: dalle istituzioni scolastiche al tempo libero, vogliamo che abbiano opportunità per crescere, studiare e praticare sport, ovvero un’offerta di percorsi positivi in modo che possano costruire un futuro migliore per loro e la comunità in cui vivono». A.C.