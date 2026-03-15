Lugo, ecco l’uomo mascherato e con il piccone che ha creato il panico VIDEO

LUGO. Ecco i video che mostrano in azione l’uomo mascherato. La scena è stata ripresa venerdì scorso, lo stesso giorno in cui ha gettato nel panico due donne che si trovavano al parco delle Lavandaie con i loro figli, costringendole a una fuga frettolosa. «Mia moglie e un’altra mamma stavano giocando con i due rispettivi figli piccoli sull’erba - racconta il marito di una delle due - quando a un certo punto hanno individuato un uomo di media altezza, con indosso una maschera bianca e in mano un piccone nero che procedeva verso di loro».

L’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di uno scherzo di pessimo gusto. “Venerdì 13” è il titolo di un film classico del genere horror del 1980 diretto da Sean S. Cunningham. Sul posto si è recata una pattuglia del Commissariato e per il soggetto potrebbe prospettarsi un ipotesi di reato almeno di procurato allarme.