Lugo, è morto Géminiani, il ciclista di origini romagnole che si ammalò insieme a Fausto Coppi

LUGO. Ieri all’età di 99 anni è morto Raphaël Géminiani, il ciclista francese di origini romagnole che si ammalò di malaria insieme a Fausto Coppi e che a differenza del campione italiano (che in seguito morì) riuscì a guarire. Géminiani era nato a Clermont-Ferrand. Da ciclista, buon scalatore, arrivò secondo al Tour de France del 1951 e da dirigente guidò Jacques Anquetil in tante sue vittorie. Suo padre, Giovanni, era un ciclista romagnolo di Lugo che abbandonò l’Italia nel 1924 per andare in Francia. Nel dicembre del 1959 si recò insieme all’amico Fausto Coppi in Alto Volta. Tornati a casa i due si ammalarono. Il Campionissimo italiano morì il 3 gennaio. Géminiani, invece, fu salvato dall’efficienza dei medici che lo presero in cura e che diagnosticarono l’infezione di malaria. Nonostante fosse finito in coma fu salvato anche dalla cura con il chinino e grande fu il suo dolore quando seppe della sorte diversa toccata all’amico italiano vincitore di 5 Giri d’Italia e 2 Tour de France.