Lugo, durante l’alluvione disse: “Niente gommone, io resto a casa mia”, Adriana ha festeggiato i 100 anni

Nel pomeriggio di sabato 21 febbraio la lughese Adriana Baldrati ha festeggiato il suo centesimo compleanno, circondata dall’affetto dei suoi cari. Per l’occasione ha ricevuto la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che le ha portato in dono una pergamena a ricordo del traguardo e gli auguri a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della comunità.

Adriana Baldrati è nata il 21 febbraio 1926 a Lugo, dove ha trascorso tutta la vita. Dopo un’infanzia felice, ha attraversato ancora molto giovane i duri anni della Seconda guerra mondiale, dopo la quale si è sposata - precisamente nel 1951 - e ha avuto due figli. Per tutta la vita si è prodigata per il bene della famiglia, rimanendo vedova quando era abbastanza giovane, ma non si è mai persa d’animo. Questa forza di volontà l’ha accompagnata per tutta la vita, anche durante l’alluvione del maggio del 2023. Ha preferito rimanere nella sua casa, con il nipote che veniva a visitarla, piuttosto che salire sul gommone dei soccorritori, ai quali ha detto di essere sopravvissuta a tre giornate di bombardamenti e due influenze da Covid, e che preferiva rimanere nella casa che fece costruire il padre nel 1937, e nella quale Adriana vive ancora oggi.