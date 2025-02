Lugo, due ragazze 15enni investite da un’auto, portate in ospedale

Due ragazze 15enni sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto in via Acquacalda oggi attorno alle 19. All'altezza dell'attraversamento pedonale della farmacia della Rocca, sono state investite da un'auto, una Fiat Sedici condotta da un anziano, che stava viaggiando con direzione di marcia ospedale-Lugo centro. La vettura si è fermata una trentina di metri dal punto di impatto. Una delle due ragazze era in sella, o conduceva a mano, una bicicletta. Non è neppure escluso che fossero entrambe in sella al mezzo a due ruote. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente del veicolo pare non sia nemmeno riuscito ad accorgersi della loro presenza in strada. Subito intervenuto il 118, gli operatori sanitari hanno riscontrato alle giovani una serie di traumi e contusioni di media gravità: una è stata accompagnata al Bufalini di Cesena, l'altra al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti del Nucleo infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna.