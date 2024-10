Lugo, dopo l’alluvione una nuova pista d’atletica allo stadio Muccinelli

A seguito della recente alluvione, alcuni degli impianti sportivi di Lugo hanno subito danni alle strutture presenti nelle aree allagate. “Grazie ai numerosi volontari accorsi si - riferisce il Comune in una nota - si è subito provveduto alla pulizia e allo sgombero dei rifiuti, ma restano alcune criticità che richiedono un intervento mirato. Le strutture maggiormente coinvolte sono tre: lo stadio Ermes Muccinelli, la piscina comunale e il campo sportivo di Madonna delle Stuoie”.

Grazie all’aiuto dei volontari provenienti dalle diverse società sportive e associazioni è stata fatta una prima pulizia generale dello stadio Muccinelli ed è in corso quella della pista di atletica dove è ancora presente il fango sul terreno. La pavimentazione della tensostruttura - già danneggiata dalle forti piogge di dicembre 2023 - ha subito ulteriori danni e si prevede la demolizione della pavimentazione attuale con rimozione del sintetico sottostante. Si proseguirà con il posizionamento di una nuova pavimentazione in gomma con rigature e porte per il calcetto, ideale anche per la polivalenza. Verrà sistemato anche l’impianto elettrico e saranno fatti i necessari interventi di ripristino nelle sedi Uisp.

La piscina

La piscina comunale ha avuto gravi problemi alle pompe che lavorano sulle vasche, ma sono già in manutenzione, come anche la vasca di compensazione esterna che verrà pulita dal fango persistente. Le vasche interne e l’impianto elettrico non hanno subito danni.

Beach volley

Per il campo da beach volley al coperto, è in fase di valutazione la sostituzione del fondo sabbioso. Ancora non è prevista una data certa di apertura, ma il gestore sta lavorando insieme al Comune per riaprire entro il mese di ottobre.

Il campo di Madonna delle Stuoie

Per quanto riguarda il campo di Madonna delle Stuoie Enea Faccani”, grazie al lavoro dei volontari le strutture sono state ripulite e sono già nuovamente funzionanti. La società sportiva sta ancora verificando i danni ai beni mobili e saranno necessari la spazzolatura e pulizia di tutto il campo, nonché la verifica delle giunzioni dei teli, con ripristino di eventuali distacchi.