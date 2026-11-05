Lugo, domenica l’evacuazione per far brillare una bomba d’aereo ritrovata durante i lavori di aratura a Belricetto

Domenica 8 novembre gli artificieri dell’8° Reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore” interverranno a Belricetto, nel territorio comunale di Lugo, per rimuovere e far brillare un ordigno bellico inesploso rinvenuto alcune settimane fa in un terreno agricolo di via Fiumazzo, durante alcuni lavori di aratura. Si tratta di una bomba d’aereo da 500 libbre, di produzione statunitense, risalente alla Seconda guerra mondiale.

Per consentire le operazioni in sicurezza, è stata disposta l’evacuazione degli immobili situati entro un raggio di 468 metri dal punto del ritrovamento. Gli abitanti dovranno lasciare le proprie abitazioni a partire dalle 7 di domenica mattina e potranno rientrare soltanto dopo la conclusione delle operazioni, quando sarà diramato il via libera attraverso il sistema AlertSystem. La sospensione riguarda anche tutte le attività produttive e agricole comprese nell’area, che dovranno fermarsi già dalle 6.

I cittadini interessati, già informati da tempo per consentire loro di organizzare una sistemazione temporanea, potranno trovare ospitalità, qualora ne avessero bisogno, al centro civico di via Stradone San Bernardino 47, a San Bernardino.

Durante le operazioni di dissotterramento e trasporto della bomba verso il luogo del brillamento sarà inoltre interrotta la circolazione nei tratti interessati di via Fiumazzo e della strada provinciale Maiano.