Lugo, deve scontare oltre 5 anni per “codice rosso”: arrestato a Voltana

I Carabinieri della Stazione di Voltana hano rintracciato e arrestato un 49enne straniero, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dovendo espiare una pena di 5 anni e un mese di reclusione, per reati contemplati dal “codice rosso”. I colleghi della Stazione di Lugo, invece, hanno denunciato due persone, già conosciute alle Forze dell’Ordine per i loro trascorsi giudiziari, una ritenuta presunta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di circa 60 grammi di hashish, e l’altra fortemente indiziata di furto aggravato poiché trovata in possesso di due portafogli ed un paio di scarpe, appena rubati da due negozi del centro storico.

Infine a Massa Lombarda, i Carabinieri hanno denunciato un pregiudicato straniero di 36 anni, presunto autore di un furto all’interno di un supermercato del paese.