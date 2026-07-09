Lugo, debutta al Pavaglione «Fragore»: il gioco di carte che racconta la storia della città

Grande curiosità ed entusiasmo a Lugo per il debutto ufficiale di «Fragore», il nuovo gioco di carte interamente dedicato alla storia della città. La prima partita pubblica si è tenuta sotto le logge del Pavaglione, all’interno dell’area ludica curata dalla biblioteca Trisi in collaborazione con l’associazione Games on Board. Il gioco è stato realizzato dalla ditta Indici Opponibili per il Comune di Lugo.

L’iniziativa si inserisce in un progetto culturale molto più ampio, di cui il mazzo di carte rappresenta solo una parte. «Fragore» è infatti una vera e propria caccia al tesoro virtuale: attraverso una serie di codici QR posizionati nei luoghi più significativi e ricchi di storia del centro cittadino, l’applicazione mobile costruisce un percorso a tappe interattivo. Ogni fermata propone ai partecipanti una sfida o un minigioco, ideati per far esplorare il territorio in modo coinvolgente e per far scoprire da vicino le vite, le imprese e le aspirazioni di tre illustri cittadini lughesi: il geografo Agostino Codazzi, la pedagogista Ernesta Galletti Stoppa e l’asso dell’aviazione Francesco Baracca.

La nascita del gioco, sviluppata grazie al bando regionale Digital Humanities con i fondi europei FESR, rientra nel progetto complessivo denominato «Mappe per la Storia di Lugo». Il lavoro ha visto la stretta collaborazione tra la biblioteca Fabrizio Trisi, l’Archivio storico comunale e il museo Francesco Baracca. L’obiettivo comune è creare modalità innovative e percorsi inediti di divulgazione storica, focalizzandosi in particolare sul periodo compreso tra il 1793 e il 1945 proprio attraverso le biografie dei tre celebri personaggi che guidano il percorso digitalizzato.