Lugo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna oltre 6,5 milioni in trenta anni

In trenta anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha erogato 6.597.297,43 euro per il territorio di Lugo, con oltre 1.200 interventi. “Lugo ed il suo comprensorio - si legge in una nota - sono un territorio centrale nella vita economica e sociale del Ravennate ed il rapporto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è andato di pari passo con l’intensità, la vivacità e l’articolazione della vita della comunità: lo testimoniano in modo evidente gli oltre 1200 interventi per più di sei milioni e mezzo di euro erogati dalla Fondazione nel suo trentennio di vita.

Sono cinque i settori individuati dalla Fondazione come aree di intervento principale nell’ambito della sua attività istituzionale, finalizzata ad interventi di utilità sociale: l’assistenza agli anziani ed alle categorie disagiate, cui è andata negli ultimi anni soprattutto l’attenzione principale, sia per le drammatiche emergenze che hanno colpito il territorio, ultima delle quali l’alluvione dello scorso maggio, sia per l’aumento delle categorie deboli; l’educazione, l’istruzione e la formazione, incentrati sul sostegno agli istituti scolastici e su progetti specifici; il volontariato, la filantropia e la beneficenza; la salute pubblica; l’arte, l’attività ed i beni culturali in un territorio di tradizione storico culturale di valore.

I