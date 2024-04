Lugo, dall’Università per Adulti un pianoforte per il Liceo

Con un gesto di grande generosità e riconoscenza, l’Università per Adulti “Francesco Dalla Valle” di Lugo ha donato al Liceo “Ricci Curbastro” di Lugo un pianoforte mezza coda Yamaha, modello C3, nero lucido, d’occasione, che è stato posizionato nell’Aula Magna del Liceo. L’Università degli Adulti di Lugo, giunta al trentottesimo anno di attività benemerita a favore della comunità della Bassa Romagna, con ben oltre mille soci, duemila prima della pandemia, seconda nella regione Emilia-Romagna, avente come proprie finalità l’educazione permanente degli adulti attraverso l’istituzione di corsi e laboratori, quest’anno più di ottanta, che offrono proposte culturali estese ai vari ambiti del sapere, di divulgazione e di approfondimento, occasioni preziose di socialità, è ospitata dal Liceo di Lugo, come sede principale, dove si svolgono buona parte delle attività, pur non esaurendosi, potendo disporre di sedi decentrate a San Bernardino, Voltana, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, San Potito di Lugo, Villanova di Bagnacavallo, Passogatto di Lugo e, ultima in ordine di tempo, Ca’ di Lugo.

La stretta collaborazione tra le due realtà educative produce annualmente anche conferenze co-promosse con titolati e noti esperti su varie tematiche, quest’anno complessivamente sei, che hanno affrontato argomenti scientifici, artistici, storici, svolte nell’Aula Magna del Liceo, aperte alla cittadinanza.

In ragione di questo fertile e saldo connubio, il Consiglio di gestione dell’Università, presieduto da Silvana Francesca Capanni, ha deliberato questa importante donazione, di cui la segretaria Bruna Marini ha seguito tutta la parte organizzativa e logistica.

Nella consegna del pianoforte al dirigente scolastico del Liceo Giancarlo Frassineti e alla sua direttrice dei servizi generali e amministrativi Iolanda Marra, molto grati per la donazione, il presidente Silvana Francesca Capanni e la segretaria Bruna Marini hanno rimarcato la volontà dell’Università di esprimere gratitudine al Liceo, individuando una modalità, il dono del pianoforte, quanto mai indicata, essendone finora il Liceo privo.

L’inaugurazione pubblica del pianoforte ha avuto luogo venerdì sera alla “Notte del Liceo Classico di Lugo”, con utilizzo, oltre a due studenti liceali e musicisti, anche di Paolo Parmiani, nel preludio a “Sogna, ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni, in una pièce degli spettacoli rappresentati.