Lugo, da tutta Italia al grande meeting del vintage

Peccato per quel sole che ha iniziato a splendere solo verso sera. Poco importa, perché a scaldare l’atmosfera della prima giornata dell’edizione primaverile di Lugo Vintage Festival ci hanno pensato i trecento espositori arrivati da tutta Italia per mostrare e vendere le loro ricercate primizie, riempiendo di abbigliamento, vinili, borse e accessori, modernariato e memorabilia di ogni genere il Pavaglione, le piazze e il centro storico della città.

E così, intrappolati tra le grucce, si potevano ammirare favolosi Barbour e trench di Burberry, gli intramontabili badge di Stone Island sul braccio sinistro di giubbotti e maglioni, ma anche l’iconico baffo di Nike e le tre strisce di Adidas, sia nelle sneaker che nelle felpe. E poi scarpe e borse griffate, chiodi in pelle vissuta e texani pitonati, occhiali dalle montature retrò e giocattoli di quelli che ogni cinquantenne ha sicuramente consumato in gioventù.

Migliaia di prodotti, come tanti erano gli accenti che si scambiavano venditori e clienti, ma anche i curiosi affascinati da quel pezzo mai visto prima.

L’evento ideato da Angelo Caroli infatti si riconferma come uno tra i più apprezzati nel variegato mondo del passato di qualità, riuscendo ad attirare in città migliaia di trasfertisti che riempiono le strutture ricettive nel raggio di almeno cinquanta chilometri.

Oggi invece va in scena la seconda e ultima giornata della prima edizione dell’anno, che nel mese di ottobre vedrà concretizzarsi sia le seconda che la terza, quest’ultima come extra edition. Oltre alle piazze del centro di Lugo, anche le Pescherie della Rocca hanno visto sempre un continuo flusso di pubblico, incuriosito dalla mostra in cui sono esposti abiti e foto d’archivio di Tonino Folicaldi, in arte Cecè. Negli stessi spazi, inoltre, alle 17 di oggi andrà in scena il secondo talk, che vede come ospite speciale Antonio Mancinelli, e un dettagliato focus sull’evoluzione della fashion culture, “dalle stravaganze delle passerelle al no-gender style. Anticonformismo e libertà d’espressione fondamenta della moda attuale”.