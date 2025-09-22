Lugo, da Manageritalia Emilia-Romagna una torre faro e una stazione radio per la Protezione Civile

E’ senza sosta l’attenzione, la solidarietà e l’impegno di Manageritalia Emilia-Romagna nei confronti della società civile e del territorio. Sono stati consegnati oggi, nei suggestivi spazi della Rocca Estense di Lugo alla presenza della sindaca Elena Zannoni, una moderna stazione radio e una nuova torre faro per le emergenze. Due importanti impianti per la gestione delle emergenze del territorio che andranno a incrementare la dotazione a disposizione della Protezione civile locale.

“Accogliamo con piacere e gratitudine la donazione di Manageritalia Emilia-Romagna - commenta la sindaca di Lugo e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Elena Zannoni -, non solo perché si tratta di macchinari molto utili in caso di emergenza, ma anche perché iniziative come questa tengono viva l’attenzione sul nostro territorio e sui danni causati dagli eventi climatici estremi in questi anni. Il fatto, poi, che a realizzare questa donazione sia un’associazione legata al mondo dell’imprenditoria, concretizza il coinvolgimento del mondo economico nel contesto sociale dei propri territori e ci pare un esempio estremamente positivo. Questi materiali saranno fondamentali per l’aiuto alla popolazione della Bassa Romagna, in diversi possibili contesti emergenziali”.

“Questa donazione testimonia il profondo legame della nostra associazione con il territorio. I nostri manager sono da sempre attenti ai bisogni della comunità e pronti a intervenire concretamente per rafforzare la resilienza locale, sostenendo chi opera in prima linea nelle emergenze” spiega Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia-Romagna, rivolgendo un ringraziamento particolare agli Associati Andrea Meneghini e Paolo Longobardi che hanno seguito operativamente il progetto.

La torre faro donata alla Protezione civile della Bassa Romagna ha il compito di illuminare gli spazi in caso di interventi urgenti degli operatori; alimentata da un generatore elettrico, può diffondere luce immediata nel luogo preciso e nell’area circostante la sua posizione. La stazione radio mobile consente invece di coordinare le comunicazioni tra gli operatori.