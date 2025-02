Lugo, da Chanel a Versace: la Finanza scopre la fiera del falso e sequestra 107 articoli tra vasi e tappeti

La Guardia di Finanza di Ravenna ha controllato un’attività commerciale di Lugo che esponeva in vendita articoli per la casa (tavoli, sedie, vasi e tappeti) con i monogrammi di prestigiosi marchi registrati, quali Chanel e Versace. Prodotti dei quali il negoziante non è stato in grado di fornire l’adeguata documentazione contabile. Dopo aver acquisito dai periti interpellati la conferma circa la contraffazione dei prodotti, si procedeva al sequestro degli articolo, in tutto 107 tra vasi, tappeti, tavoli e sedie da pranzo, e all’avvio di accertamenti più approfonditi per ricostruire “l’intera filiera del falso”.