Lugo, corsi di italiano per stranieri: partecipano in 42

«È una partecipazione importante e dimostra quanto anche da parte dei cittadini stranieri sia sentita l’esigenza di integrarsi appieno nel nostro tessuto sociale ed economico - commenta Federica Lolli, assessora ai Nuovi Cittadini di Lugo -. Per molte persone che si sono appena stabilite nel nostro territorio, o proprio in Italia, queste lezioni di gruppo sono non soltanto il primo contatto con la comunità, ma anche un fondamentale strumento di emancipazione e autodeterminazione. L’accesso alla lingua è un diritto essenziale, che permette di orientarsi nel sistema dei servizi pubblici, rivendicare migliori condizioni lavorative e partecipare pienamente alla vita sociale e politica. Ancora più in generale, queste iniziative rafforzano il senso di solidarietà e la costruzione di una società più equa. In un momento in cui si discute del riconoscimento pieno dei diritti di chi da anni contribuisce alla crescita collettiva del Paese, è fondamentale promuovere percorsi di integrazione che non siano solo un’opportunità, ma un passo concreto verso un’Italia più inclusiva e giusta per tutte e tutti».

Prosegue anche l’impegno dell’amministrazione comunale di Lugo sul versante delle nuove cittadinanze. «Da mesi lavoriamo alla creazione, anche a Lugo, di una consulta dei nuovi cittadini, che possa integrare esperienze positive su altri territori che abbiamo approfondito con le peculiarità e la ricchezza delle associazioni composte da cittadini stranieri nel lughese - spiega l’assessora Federica Lolli -. Ogni territorio ha specifiche caratteristiche ed esigenze su questi temi, vedi proprio l’impegno della Consulta di Voltana, la cui presidente Valeria Monti è stata determinante per l’avvio del corso alla Casa del Popolo, grazie alla collaborazione del professor Ugo D’Orazi, dirigente scolastico del Centro Provinciale per l’Istruzione per gli Adulti. I corsi di italiano, peraltro, sono solo il primo mattone dell’integrazione ed è importante sottolineare che sono stati avviati anche corsi di altre lingue, su suggerimento di alcune associazioni che non vogliono far dimenticare la propria cultura d’origine ai bambini di seconda e terza generazione. Nelle strutture lughesi del Cpia le insegnanti dell’associazione Centro di cultura e studi islamici di Lugo stanno insegnando l’arabo. Siamo all’inizio di un percorso simile anche per la comunità albanese. Insisto poi nel promuovere ‘Mamma Lingua’, progetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che propone letture di fiabe multilingue in biblioteca, perché rappresenta un motivo di orgoglio per i bambini che riconoscono la propria lingua d’origine e, allo stesso tempo, un’opportunità di scoperta per chi si avvicina a nuove lingue e culture. L’integrazione non comporta l’abbandono delle proprie radici, ma crea spazi in cui ogni cultura può esprimersi liberamente e contribuire all’arricchimento collettivo. Valorizzare il bagaglio culturale di ciascun individuo significa promuovere una multiculturalità autentica, in cui le diverse identità dialogano e si rafforzano a vicenda, rendendo la comunità più inclusiva, consapevole e capace di riconoscere la diversità come un valore essenziale».