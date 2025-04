Lugo, coppette mestruali, inizia la distribuzione gratuita nel consultorio

Nella mattinata di mercoledì 2 aprile al consultorio di Lugo, in viale Masi 22, la sindaca di Lugo Elena Zannoni ha consegnato ai rappresentati dell’Ausl Romagna - e in particolare alla direttrice sanitaria Federica Boschi, la direttrice del consultorio Sara Zagonari, la responsabile infermieristica Laura Linari e la ginecologa Tiziana Bartolotti, alla presenza anche dell’assessore Mauro Marchiani -, le coppette mestruali destinate al consultorio familiare del distretto sanitario di Lugo. Si tratta dell’avvio della fase operativa del progetto «Coppette mestruali» del Comune di Lugo, che è stato presentato alla cittadinanza lo scorso 20 febbraio con l’incontro pubblico «Se le provi, non potrai più farne a meno: i vantaggi per te e per l’ambiente delle coppette mestruali».

Nelle prossime settimane 600 coppette mestruali e altrettanti sterilizzatori verranno proposte nei consultori alle ragazze e donne in età fertile, grazie al bando di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), che ha scelto e finanziato con circa 20mila euro il progetto del Comune.

«Questo progetto ha l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità ai prodotti mestruali a tutte le ragazze e le donne del distretto di Lugo che si rivolgono al consultorio - spiega Mauro Marchiani, assessore ai Servizi ambientali del Comune di Lugo, che è stato relatore della serata di presentazione del progetto insieme alla ginecologa Tiziana Bartolotti -. Nel contempo, promuove scelte sostenibili come appunto quella delle coppette, che ha notevoli vantaggi in termini di tutela dell’ambiente, in quanto riduce i rifiuti derivanti dall’utilizzo degli assorbenti monouso. Dobbiamo ringraziare Atersir per avere colto l’importanza per lo meno duplice di questo progetto».

A rimarcare l’aspetto della sostenibilità ambientale legato all’uso delle coppette, l’incontro introduttivo del progetto ha fatto parte degli eventi lughesi legati alla campagna «M’illumino di meno», dedicata al risparmio energetico e promossa da Caterpillar di Radio2.

La distribuzione gratuita delle coppette mestruali verrà fatta dagli operatori del consultorio familiare di Lugo attraverso gli spazi giovani e giovani adulti, sempre con il supporto di un’ostetrica. «L’Ausl ha aderito con entusiasmo al progetto - sottolinea la direttrice del Distretto sanitario di Lugo, Federica Boschi - sia perché ne condividiamo gli obiettivi di fondo, sia perché riteniamo che inserire quest’ulteriore attività all’interno del consultorio possa ampliare la platea delle donne che vi accedono, consentendo di intercettare nuovi bisogni e fragilità».

Per informazioni e consulenze è possibile rivolgersi al Consultorio familiare di Lugo, viale Masi 22 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13; lunedì e mercoledì dalle ore 14 alle 17) oppure telefonare allo 0545/213941.