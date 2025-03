Lugo, convegno sul ruolo degli aeroporti minori

LUGO. Si intitola “Aeroporti minori: infrastrutture qualificanti il territorio - Lugo: potenzialità e prospettive di sviluppo” il convegno che si terrà domani, venerdì 21 marzo dalle 10 alle 13 al Salone estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1. Il benvenuto e l’introduzione al convegno saranno affidati alla sindaca di Lugo Elena Zannoni e al presidente dell’aeroclub Francesco Baracca Oriano Callegati. Dopo un inquadramento generale della situazione lughese si parlerà delle opportunità offerte dagli aeroporti minori, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, agli investimenti in atto, alle prospettive legate al turismo aereo e alle possibilità offerte dalla formazione professionale condotta dalle scuole di volo degli aero club. Tra gli interventi in programma quelli di Giuseppe Berardo (direttore dell’aeroporto di Lugo), Federico Vespignani (dirigente del Suap dell’Ucbr), Marco Buscaroli (vicepresidente dell’aeroclub Francesco Baracca), Luigi Farina (presidente del comitato Cri Bassa Romagna), Davide Drago (direttore standardizzazione, operatività e sviluppo aeroportualità regionale di Enac), Silvano Teodorani (presidente dell’associazione Piloti di Classe), Massimo Caravita (presidente regionale di Fiavet), Fabio Parma (aeroclub Francesco Baracca), Nicola Cazzamali (Itaer Forlì). Modera il convegno il giornalista Fabrizio S. Bovi, a cui saranno affidate anche le conclusioni. Il convegno è aperto al pubblico ed è a ingresso libero.