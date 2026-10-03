Lugo, continui atti persecutori nei confronti della ex: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato un uomo di 50 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle continue condotte illecite poste in essere dall’uomo nei confronti della donna, con la quale aveva condiviso una convivenza durata cinque anni. La vittima, che già lo scorso 29 settembre si era rivolta ai Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli per sporgere denuncia-querela, aveva rappresentato un atteggiamento ossessivo assunto dall’ex compagno a partire dal mese di giugno, scaturito dalla mancata accettazione della fine della relazione. In particolare, le condotte persecutorie si erano concretizzate in continui appostamenti sotto l’abitazione della donna e nell’invio sistematico di chiamate e messaggi telefonici.

A seguito della prima segnalazione, per la quale era stata immediatamente attivata la procedura del “Codice Rosso”, l’uomo ha nuovamente reiterato le proprie condotte illecite inviando alla vittima, tramite whatsapp, numerosi messaggi minatori. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Rimini. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto applicando nei suoi confronti la misura cautelare in carcere in attesa del processo che verrà celebrato nel prossimo mese di novembre.