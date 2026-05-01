Lugo, Contesa Estense: si comincia con la benedizione dei ceri e degli stendardi, e il giuramento dei rioni

Prendono il via domani le manifestazioni del Palio 2026 di Lugo. Nel pomeriggio, tra solidarietà e tradizione, si svolgerà la visita alle case residenze anziani. In serata è in programma il momento solenne della cerimonia di enedizione ceri e stendardi e bgiuramenti dei gruppi rionali e contrada.

Si comincia alle 15 con ritrovo al piazzale del Pavaglione. Il corteo procederà verso via Baracca in direzione della casa protetta “Sassoli”, dove è prevista l’esibizione intorno alle 15.30. Il corteo proseguirà poi verso la Cra San Domenico (ore 16), la Casa della carità (ore 16:30) e, infine, la struttura Don Carlo Cavina (ore 17). A ogni fermata i rioni e contrada si esibiranno con esercizi di bandiere e musici: gli spettatori d’eccezione saranno gli ospiti delle varie strutture, insieme a familiari e addetti ai lavori.

Questa manifestazione è un momento molto sentito, attraverso il quale si desidera esprimere vicinanza agli anziani e a tutte le persone accolte nelle residenze, oltre che alle loro famiglie, nel modo più congeniale ai rioni e alla contrada, ovvero con i colori, i ritmi e le musiche del palio.

Il Palio, prima ancora di essere una celebrazione della nostra cultura e delle nostre tradizioni, è un’espressione di partecipazione e sentimento comune. In questo contesto, il passaggio del corteo presso le case residenze anziani rappresenta la volontà di condividere la gioia con i cittadini più fragili, rendendoli parte integrante e attiva della nostra identità collettiva.

Alle 18:30 dalla rampa della Rocca prenderà il via il corteo che arriverà alla Chiesa del Carmine, dove intorno alle 19 inizierà la cerimonia di benedizione e dei giuramenti.

Il rito che vede la partecipazione di tutti i responsabili dei gruppi rionali e contrada, si sviluppa con la benedizione dei ceri, la benedizione degli stendardi rionali e del drappo del Palio, oltre alla benedizione del copricapo “Soave creatura” e della Caveja e i giuramenti di tutti gli atleti e i gruppi partecipanti.

Svolgere il rito delle benedizioni e giuramenti alla Chiesa del Carmine ha un valore ben preciso: la Basilica, nota per il culto carmelitano, è intitolata a Sant’Illaro, patrono della città e la settimana della Contesa Estense si sviluppa nella settimana dal 9 al 17 maggio, attorno alla festa patronale del 15 maggio. M.S.