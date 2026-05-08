Lugo, Contesa Estense: prime gare, mercatini medievali, cortei storici

Inizia la Settimana di Contesa Estense a Lugo, con due serate centrali dedicate ai Palii degli Sbandieratori e dei Musici.

Domani il centro storico torna a vivere atmosfere medievali tra mercatini, accampamenti e le grandi gare serali; domenica si svolge la giornata conclusiva con le prove finali e l’assegnazione dei Palii.

Si comincia domani in piazza Martiri, dove per l’intera giornata saranno allestiti accampamenti militari e mercatino medievale di arti e mestieri. In largo Repubblica e piazza Trisi, dalle ore 10 fino a sera, spazio al mercatino creativo. Dalle ore 19 apriranno le quattro osterie rionali negli angoli del Pavaglione, con sapori e piatti della tradizione.

Dalle ore 20 i rioni e la contrada sfileranno dalle rispettive sedi verso piazza Martiri, accompagnati da tamburi e chiarine; alle 20.30 è previsto l’ingresso in piazza (ordine inverso alla classifica del Palio Sbandieratori Assoluti 2025): Rione Cento, Contrada del Ghetto, Rione Madonna delle Stuoie, Rione de’ Brozzi. Nel corso della cerimonia verranno riconsegnati i Gonfaloni della Contesa Estense e del Palio Sbandieratori, da parte del Rione de’ Brozzi, detentore dei titoli.

Alle ore 21 inizieranno le gare: 4° Trofeo Sbandieratori Under 18 e 47° Palio degli Sbandieratori, nelle specialità Singolo e Grande Squadra. L’ordine di esibizione è stato definito nel sorteggio del 24 aprile, alla presenza dei Responsabili Sbandieratori e Musici dei Rioni e della Contrada partecipante. Si parte con la gara di sbandieratore singolo (Assoluto), nell’ordine: Filippo Flisi (Rione de’ Brozzi), Paolo Pagani (Rione Cento), Lorenzo Savioli (Rione Madonna delle Stuoie), Lorenzo Novelli (Contrada del Ghetto), Matteo Ricci Lucchi (Rione de’ Brozzi), Filippo Strocchi (Rione Madonna delle Stuoie). Segue il Trofeo Under 18: per la specialità è iscritta Rebecca Ortasi (Rione de’ Brozzi).

Dopo una breve pausa, si arriva allo spettacolare momento delle esibizioni delle Grandi Squadre, con la valutazione di sbandieratori e musici (chiarine e tamburi). In ordine: Rione de’ Brozzi, Rione Cento, Rione Madonna delle Stuoie. Per questo Palio la Contrada del Ghetto non presenta l’esercizio di Grande Squadra. L’assegnazione del Palio Sbandieratori e del Palio Musici avverrà domenica, al termine anche delle prove di coppia sbandieratori e dei brani liberi (chiarine e tamburi).

Domenica si potrà assistere all’assegnazione del Palio Sbandieratori e del Palio Musici al termine anche prove di coppia e dei brani liberi (chiarine e tamburi).

Alle 20.30, è previsto l’ingresso dei rioni e contrada in piazza del Pavaglione, con i gruppi schierati e in esecuzione musicale. L’ordine di entrata sarà inverso rispetto alla classifica del Palio Musici dell’anno precedente: Contrada del Ghetto, Rione Cento, Rione Madonna delle Stuoie, Rione de’ Brozzi.

Alle 21, dopo la riconsegna del Tamburo d’epoca e della Chiarina d’epoca, avrà inizio la gara. Si comincerà con il Palio dei Musici: in programma il brano libero di sole chiarine e il brano libero di soli tamburi. Per il Brano libero – Chiarine l’ordine di esibizione sarà: Rione Cento; Rione Madonna delle Stuoie; Contrada del Ghetto; Rione de’ Brozzi. Per il Brano libero – Tamburi l’ordine di esibizione sarà: Rione Madonna delle Stuoie; Contrada del Ghetto; Rione de’ Brozzi; Rione Cento.

La serata proseguirà con gli esercizi di bandiere nelle specialità coppia assoluti e piccola squadra. Le coppie in gara si esibiranno in quest’ordine: Rione Cento (A. Graziani – P. Pagani); Rione Madonna delle Stuoie (D. Medri – G. Bacchini); Contrada del Ghetto (L. Novelli – E. Vassura). Il Rione de’ Brozzi presenterà due coppie: A. Fabbi – W. Pozzi e L. Menghi – M. Ricci Lucchi.

Nell’ultima parte della serata sono in programma le gare delle piccole squadre di sbandieratori. L’ordine di esibizione sarà: Rione Madonna delle Stuoie; Contrada del Ghetto; Rione de’ Brozzi; Rione Cento. Anche in questa specialità il Rione de’ Brozzi presenterà due distinte formazioni, ciascuna con il proprio esercizio. Al termine delle esibizioni verrà assegnato il Palio Sbandieratori, sommando i risultati ottenuti nelle gare della serata con quelli conseguiti nelle competizioni di domani. L’ingresso è libero. In caso di maltempo, le gare saranno disputate al Palazzetto (via Sabin).