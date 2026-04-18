Lugo Contesa Estense 2026, ecco il programma - Gallery

Nel corso della conferenza stampa, è stato mostrato in anteprima drappo del Palio 2026, opera della pittrice Paola Imposimato , che raffigura San Francesco d’Assisi accanto ai quattro stemmi con i colori dei rioni della città. Il drappo sarà il premio per il rione vincitore della combinata delle varie competizioni della Contesa

L’edizione 2026 propone un calendario diffuso di eventi e competizioni, coinvolgendo rioni, associazioni e attività del territorio.

È stato presentato a Lugo il programma della Contesa Estense 2026 . Un corteo storico formato dai rappresentanti dell’Associazione Contesa Estense, dei Rioni e dell’assessore Gianmarco Rossato in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, è partito da Largo Repubblica, passando davanti al Monumento di Baracca, si è diretto al Salone Estense, dove si è svolta la conferenza.

Si comincia sabato 2 maggio dalle 15.30 con il corteo storico dei rappresentanti di Contesa Estense e dei 4 Rioni/Contrada per far visita alle Case Residenze Anziani della città Sassoli, Don Cavina, San Domenico e Casa della Carità per rallegrare gli ospiti, portando loro un po’ di Palio attraverso brevi spettacoli di bandiere e musici. Un momento che si svolge ogni anno, molto sentito da tutti i volontari.

Nella stessa giornata, alle 19, è in programma uno dei momenti più solenni del Palio: la Benedizione degli Stendardi e dei Ceri, con i Giuramenti di Podestà, Consiglieri Anziani, Maestro di Campo, Maestre di Sfilata, Sbandieratori, Musici e Tiratori. Il rito si svolgerà nella Chiesa del Carmine e rinnova il legame tra la Contesa Estense e la festa del Santo Patrono Sant’Ilaro.

Il cuore della manifestazione sarà dal 9 al 17 maggio, con iniziative diffuse nel centro storico: accampamenti, mercatini, spettacoli e competizioni storiche in piazza Mazzini (nell’area della Rocca), oltre alle tradizionali osterie rionali, che ogni sera dalle 19 sotto le logge del Pavaglione accompagneranno il pubblico tra sapori, convivialità e atmosfera di festa.

Tornerà anche il mercatino creativo, in costante crescita di consensi, che quest’anno si svilupperà in Largo Repubblica, con proposte artigianali e acquisti sostenibili (anche in vista della Festa della Mamma). Il mercatino sarà presente dalle 10,00 per l’intera giornata nel corso dei due weekend della manifestazione (9-10 e 16-17 maggio).

Per quanto riguarda le gare e gli spettacoli, il fine settimana del 9 e 10 maggio vedrà allestimenti storici e mercatini attivi per le intere giornate con le competizioni del Palio Sbandieratori (Assoluti e Under 18) e del Palio Musici in serata.

Nella serata di lunedì 11 maggio in piazza Mazzini si esibiranno I Diavoli della Frusta, seguiti martedì 12 dai Musicanti di San Crispino e mercoledì 13 da La combriccola degli Angeli (tribute band di Vasco Rossi), mentre giovedì 14 suoneranno gli Alma Duo e i Warning Four.

Venerdì 15 maggio, giorno di Sant’Ilaro, alle 18 è in programma la Santa Messa nella Chiesa del Carmine, con processione a seguire e alle 20.30 il Corteo Storico con onori al Duca Borso d’Este e svolgimento della Soave Creatura; a seguire fuochi d’artificio dalla Rocca Estense.

Sabato 16 dalle 20.30 in piazza Mazzini è in programma una serata dedicata agli Under 15, con il Palio giovani alfieri e il Trofeo giovani musici.

Domenica 17 nel pomeriggio ci sarà la sfilata dei cortei rionali e dalle 16.30 nel Pavaglione il Palio della Caveja, cui seguiranno le premiazioni e la chiusura ufficiale dell’edizione 2026.