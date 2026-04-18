Lugo Contesa Estense 2026, ecco il programma - Gallery

È stato presentato a Lugo il programma della Contesa Estense 2026. Un corteo storico formato dai rappresentanti dell’Associazione Contesa Estense, dei Rioni e dell’assessore Gianmarco Rossato in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, è partito da Largo Repubblica, passando davanti al Monumento di Baracca, si è diretto al Salone Estense, dove si è svolta la conferenza.
L’edizione 2026 propone un calendario diffuso di eventi e competizioni, coinvolgendo rioni, associazioni e attività del territorio.
Nel corso della conferenza stampa, è stato mostrato in anteprima drappo del Palio 2026, opera della pittrice Paola Imposimato, che raffigura San Francesco d’Assisi accanto ai quattro stemmi con i colori dei rioni della città. Il drappo sarà il premio per il rione vincitore della combinata delle varie competizioni della Contesa