Lugo, conclusi i lavori di riqualificazione del giardino antistante la Rocca

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Il giardino della Rocca Estense è stato ripensato per accogliere in un rinnovato contesto residenti e visitatori. L’intervento ha ridefinito la fruibilità degli spazi grazie all’inserimento di sedute, un aeroplano di legno per i bambini e nuovo verde.

I lavori hanno previsto l’idrosemina per rinnovare il prato, la messa a dimora di arbusti della specie Cotoneaster lacteus, la realizzazione di nuovo impianto irriguo (a sostituzione dell’esistente inutilizzato in quanto danneggiato), la posa di tre sedute e di un gioco in legno a forma di aeroplano. Il costo complessivo dell’intervento, finanziato con risorse comunali, è stato di 40mila euro.

«L’area verde da molti anni non veniva riqualificata - dice l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori -, pertanto l’intervento vuole mantenere fruibile l’area, e allo stesso tempo impedire attività che ne possano compremetterne l’integrità».

«L’intervento fa parte di un più complessivo progetto speciale di riqualificazione del centro storico che sta interessando anche i bagni del Pavaglione, la riorganizzazione della raccolta differenziata per i commercianti della zona e l’avvio delle pulizie di marciapiedi e loggiato con il Glutton - afferma la sindaca Elena Zannoni -. Riteniamo che il complesso di questi interventi possa portare un generale miglioramento della bellezza e vivibilità del nostro centro storico».