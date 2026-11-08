Lugo, concluse le operazioni di bonifica per la bomba di Belricetto

LUGO. Si sono concluse questa mattina, poco prima delle 12.30, le operazioni di disinnesco e distruzione della bomba d’aereo di 500 libbre, risalente al secondo conflitto mondiale e rinvenuta nelle scorse settimane in un terreno agricolo a Belricetto, frazione di Lugo. Per il coordinamento delle operazioni si è riunita, presso il Centro Civico di Belricetto, a partire dalle ore 7, un’apposita cabina di regia, alla quale hanno partecipato tutte le componenti dell’articolata macchina organizzativa: la Prefettura, il Comune di Lugo, i militari dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore”, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale della Bassa Romagna, la Croce Rossa.

L’intervento di bonifica è stato preceduto dall’evacuazione di circa 80 persone, che si è conclusa poco dopo le ore 8 senza criticità.

Concluse le operazioni di despolettamento, già attorno alle ore 10 le persone evacuate hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni. L’ordigno è stato quindi trasportato in un sito nel territorio di Alfonsine, dove è stato fatto brillare. «Ritengo doveroso ringraziare i militari dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore”», ha detto il prefetto Raffaele Ricciardi, «per il preziosissimo lavoro svolto e tutte le componenti della cabina di regia per la loro perfetta sinergia, che ha consentito di concludere le operazioni in assoluta sicurezza».