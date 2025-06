Lugo, conciliazione vita-lavoro delle famiglie: formazione di nuove baby sitter

In occasione di una cerimonia organizzata al Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna la presidente dell’Unione Elena Zannoni ha consegnato gli attestati di partecipazione alle 16 donne che hanno completato il corso da baby sitter organizzato dall’Unione in collaborazione con il Centro di formazione Aeca sede di Lugo.

Tra marzo e aprile, 16 donne di tutte le età hanno completato un percorso formativo di 60 ore, di cui 30 di formazione teorica presso Aeca e altre 30 di pratica, presso i servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Completamente gratuito e facente parte dei percorsi di qualificazione delle figure di supporto alla conciliazione vita-lavoro delle famiglie, sostenuto dal fondo straordinario famiglie della Regione Emilia-Romagna, il corso ha affrontato questi temi: elementi pedagogia, psicologia e puericultura, gioco e lettura, elementi base della corretta alimentazione del bambino, primo soccorso e sicurezza in ambiente domestico, relazione con la famiglia.

Ad oggi le baby sitter qualificate attraverso il corso nel territorio della Bassa Romagna sono 33 e al Centro per le famiglie è disponibile un elenco, su richiesta, dal quale i cittadini interessati potranno attingere i contatti.

«Le famiglie che ad oggi hanno richiesto l’elenco sono circa un centinaio - spiega Petra Benghi, responsabile del sistema integrato 0/6 anni e del coordinamento pedagogico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. I nominativi presenti nell’elenco delle baby sitter qualificate sono 33, dato che l’anno scorso abbiamo inserito le prime 17. L’età delle corsiste di quest’anno è stata molto varia: si va infatti da ragazze in pieno percorso di studi fino a signore già in pensione. Il corso è stato un mix di incontri su temi di natura psico-pedagogica e attività formative più tecniche, legate in particolare alla gestione del primo soccorso».

«È molto importante che nel contesto di oggi, che vede famiglie sempre meno numerose e cariche di impegni, ci sia la possibilità di affidare i propri figli a persone formate in modo serio e dal servizio pubblico - commenta la presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Elena Zannoni -. Crediamo che, per le famiglie, il fatto di potersi rivolgere a baby sitter qualificate costituisca motivo di rassicurazione. È altrettanto importante che il Centro per le famiglie diventi un autentico punto di riferimento per tutti questi temi: un luogo in cui avere informazioni e contatti utili. Anche questo viene incontro alle esigenze dei cittadini».

Il Centro per le famiglie è attivo e contattabile da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 (telefono 0545 38397, oppure 366 6156306, mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it).