Lugo, colpisce al volto un senzatetto che dorme nel sacco a pelo: 50enne arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Lugo sono intervenuti nei pressi del Municipio a seguito di diverse chiamate al 112 che segnalavano la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che compiva atti di autolesionismo.

L’uomo, un 50enne in evidente stato di alterazione alcolica, nonostante il tentativo dei familiari e dei militari di riportarlo alla calma, si è scagliato senza motivo contro un senzatetto che dormiva in un sacco a pelo, colpendolo al volto. Le immagini della videosorveglianza hanno poi rivelato che l’aggressore, poco prima, aveva brandito minacciosamente il collo di una bottiglia rotta. La vittima è stata medicata all’Ospedale di Lugo con una prognosi di 5 giorni. L’aggressore è stato arrestato per lesioni personali aggravate, minacce e porto abusivo di armi e, dopo la convalida, posto agli arresti domiciliari.