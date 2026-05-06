Lugo, centenario Museo Baracca: dal 9 maggio via alle iniziative per la celebrazione

Sabato 9 maggio, giorno dell’anniversario della nascita di Francesco Baracca (9 maggio 1888), a Lugo prendono il via con un doppio appuntamento le iniziative per celebrare il centenario del museo Baracca, aperto in una sala della Rocca estense il 16 giugno 1926.

Nel pomeriggio, alle 16.30, al Salone estense della Rocca verrà presentata la biografia di Roberto Allegro dedicata a Baracca, Il cavaliere dei cieli. Francesco Baracca e l’aviazione italiana nella Grande Guerra.

A seguire, alle 18 nella sala Baracca aprirà i battenti la mostra fotografica e documentaria «L’Aquila e la Corona», a cura di Mauro Antonellini, Andrea Albonetti e della Squadriglia del Grifo, che ripercorre attraverso fotografie e documenti l’apertura e inaugurazione del museo, all’interno dello stesso luogo che lo ha ospitato fino agli anni Novanta; l’introduzione sarà a cura di Francesca Del Giacco, direttrice dell’archivio storico del Comune di Lugo.

Gli appuntamenti sono propedeutici all’inaugurazione dei nuovi spazi del museo, che si terrà sabato 13 giugno alle 11, con apertura straordinaria e continuata fino alle 23. La giornata sarà animata da concerti da camera, visite guidate, la mostra «Due aeropittori futuristi nella Casa Museo Francesco Baracca» con opere di Tato e Alessandro Bruschetti, nonché l’ingresso gratuito. Gli appuntamenti dedicati al centenario del museo proseguiranno per tutto il 2026.