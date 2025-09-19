Lugo celebra i 75 anni dell’Aero Club Baracca

Settantacinque anni di storia e un futuro che continua a volare alto. L’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo festeggia il traguardo con tre giorni di celebrazioni che trasformeranno l’aeroporto Villa San Martino in un grande spazio aperto alla città. Dal 19 al 21 settembre sono in programma appuntamenti che uniscono aviazione, cultura, enogastronomia, spettacoli e solidarietà: l’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Telethon.Il weekend si apre oggi, venerdì 19 settembre alle 18.30 con l’inaugurazione dell’area street food. Una decina di truck proporranno specialità provenienti da tutta Italia, accompagnati da birre artigianali. Dalle 21.00 spazio alla musica con il dj set dell’associazione “Che Sbatta”, che animerà la serata fino a tarda notte.