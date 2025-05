Lugo, caso di Chikungunya nel centro, partiti i trattamenti

LUGO. È stato rilevato un caso sospetto, poi accertato dalle analisi, di arbovirosi (Chikungunya) in un’area del centro di Lugo. Il caso sembra da addebitare a un cittadino appena tornato da un viaggio all’estero. Come previsto dai protocolli sanitari, i cittadini residenti nel raggio di 100 metri dal caso sospetto hanno ricevuto la comunicazione con le informazioni sui trattamenti larvicidi e adulticidi straordinari che verranno effettuati dalla ditta Sireb di Modena, a partire dalle ore 14 di oggi pomeriggio, martedì 27 maggio.

I civici interessati si trovano nelle seguenti vie (sono coinvolti solo alcuni tratti delle vie sotto indicate): via Poveromini, via Magnapassi, galleria Matteotti, corso Matteott via Tellarini, via F.lli Ferrucci, via Manfredi, piazza Baracca, galleria Cassa di risparmio, largo Calderoni.