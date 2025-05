Lugo, Casa della comunità, via al cantiere: sarà pronta entro l’estate 2026

Nei giorni scorsi è partito l’allestimento del cantiere per la realizzazione della Casa della comunità di Lugo. L’intervento, in capo all’Ausl Romagna e finanziato interamente con risorse pubbliche, è contenuto nel Pnrr - nella missione 6, capitolo 1, dedicato alle reti di prossimità e l’assistenza sanitaria territoriale -, per un quadro economico di importo complessivo pari a 2,3 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio articolato su due piani, per una superficie di circa 1000 mq ubicata all’interno dell’area dell’ex acetificio Venturi, interessata negli ultimi anni da una completa riqualificazione.

Il progetto esecutivo è stato illustrato alla giunta comunale di Lugo nella seduta del 30 aprile e alla consulta di Lugo Sud nella serata di giovedì 8 maggio. La Casa della comunità di Lugo sarà la struttura territoriale di riferimento (Hub) per l’intera rete delle Case della comunità del distretto sanitario di Lugo.

Al suo interno, troveranno spazio il Punto unico di accesso (Pua), l’Infermiere di famiglia e di comunità, l’ambulatorio infermieristico prestazionale e di telemedicina, l’ambulatorio delle patologie croniche, l’ambulatorio specialistico/psicologo di comunità e alcuni studi di medici di medicina generale con la relativa segreteria. All’inizio di giugno il progetto verrà presentato anche alla stampa, in occasione della posa simbolica della prima pietra, che si terrà alla presenza delle autorità locali. L’obiettivo è quello di completare i lavori del cantiere entro l’estate 2026.