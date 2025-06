Lugo, candidature aperte per diventare assistenti civici

Fino al 22 giugno per i cittadini dei comuni dell’Unione della Bassa Romagna è possibile presentare domanda per candidarsi a diventare assistente civico.

Gli assistenti civici collaborano a titolo gratuito con la Polizia locale, sia nelle iniziative pubbliche promosse sul territorio, sia in quelle situazioni del quotidiano in cui risulti particolarmente prezioso l’apporto di una presenza rassicurante e in grado di promuovere la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale oltre al rispetto per la legalità.

«L’introduzione di forme di utilizzo del volontariato di polizia locale è volto a realizzare una presenza vigile e attiva nella città che si configuri come aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente garantita dagli agenti della Polizia locale - si rimarca nel presentare la possibilità di iscriversi -. Lo svolgimento di tale attività di collaborazione è diretta a contribuire allo sviluppo di azioni di prevenzione, attività di informazione rivolte ai cittadini, attività di educazione e sicurezza stradale, una maggiore presenza e visibilità dell’Amministrazione negli spazi pubblici urbani, collegamento fra cittadini, Polizia locale e altri servizi locali, senso civico della cittadinanza, un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza».

Potranno diventare assistenti civici i maggiorenni residenti nel territorio della Bassa Romagna che godono dei diritti politici, che non abbiano ricevuto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano state sottoposte a misure di prevenzione o espulsione dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, o di destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo da pubblici uffici. In caso di cittadini non comunitari bisognerà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di immigrazione.

A fine giugno i candidati dovranno partecipare al corso di formazione per nuovi assistenti civici, gratuito e organizzato dalla Polizia locale, che verterà su tematiche quali i diritti fondamentali di cittadini, la sicurezza urbana, l’individuazione e la gestione delle situazioni critiche, nozioni di primo soccorso, la convivenza nelle diversità e molto altro ancora.

Il corso, della durata di 20 ore, sarà strutturato in cinque incontri con relativa prova finale e si concluderà a luglio: all’esito della prova finale, i nuovi assistenti civici entreranno a pieno titolo nelle fila di coloro che già da anni svolgono le attività che la Polizia locale richiede loro.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta sull’apposito modello scaricabile dal sito www.pm.labassaromagna.it o reperibile presso gli Urp o gli uffici della Polizia locale, entro il 22 giugno con consegna a mano presso l’Urp o il presidio di Polizia locale di uno dei Comuni della Bassa Romagna, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo segretamm@unione.labassaromagna.it. Per ulteriori informazioni contattare il numero 339 5908404. M.S.