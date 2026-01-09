Lugo, Caffè Letterario: arrivano grandi firme della letteratura

Dopo il successo della prima tranche autunnale, da domani va in scena l’edizione invernale del Caffè Letterario di Lugo.

Fino alla fine di marzo, nel ricco calendario della rassegna - curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi con la collaborazione dell’Ufficio Cultura e la biblioteca Trisi oltre al patrocinio del Comune di Lugo - si replica il format di sempre, con 18 appuntamenti tra grandi firme della letteratura, incontri, mostre e musica.

Serate itineranti che dall’hotel Ala d’Oro, location da dove tutto è cominciato e prosegue, si spostano anche in altri luoghi della città, il salone della Cna e la scuola media Gherardi, oppure in trasferta, come sarà il gradito ritorno negli spazi degli Archivi Mazzini a Massa Lombarda.

La nuova stagione conferma la vocazione della rassegna come luogo di confronto e approfondimento, aperto al dialogo tra linguaggi e discipline diverse, e attento alle voci più significative del panorama culturale contemporaneo.

«Il Caffè Letterario continua a essere uno spazio vivo, attraversato da linguaggi diversi ma uniti dalla stessa idea di cultura come esperienza condivisa – sottolineano i curatori – una proposta che si rinnova stagione dopo stagione senza perdere profondità e identità».

La kermesse lughese torna dunque a mettersi in mostra.

Ed è proprio una mostra ad inaugurare la stagione, “Quieti vulcani” della pittrice Laura Medici, domani alle 18 presso l’hotel Ala d’oro.

Il primo incontro con gli autori da segnare in agenda invece è quello di mercoledì 14, dove dalle 21 Emanuele Trevi presenterà il suo libro “Mia nonna e il Conte”.

Solamente due giorni dopo l’ospite sarà invece Gianni Oliva con “La prima guerra civile” mentre a chiudere il mese sarà “Il dizionario del grafomane” di Antonio Castronuovo.

Tra gli ospiti di febbraio ci sono Marcello Fois, Linda Laura Sabbadini e Alba de Céspedes, ai quali seguirà la seconda mostra pittorica, sabato 21, “La fragilità e la cura” di Valentina Biletta.

Da non perdere, anche per l’attinenza con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’appuntamento di venerdì 6 marzo presso gli Archivi Mazzini a Massa Lombarda: “It’s snowing!” è il titolo dell’art book curato da Massimo Zanella, Vittorio Linfante e Simona Segre Reinach, nel quale ripercorrere un secolo di stile tra moda e design legati all’outfit perfetto per le piste da sci.

La famosa fotografa Silvia Camporesi invece non metterà in mostra i suoi scatti ma, venerdì 13 marzo, presenterà il suo ultimo libro su quell’articolato mondo di cui lei è raffinata ambasciatrice.

Accanto agli incontri con gli autori, il calendario prevede il consolidato ciclo domenicale “Musica & Poesia”, realizzato anche in collaborazione con il Conservatorio G.B. Martini di Bologna: a partire dal 18 gennaio, 5 appuntamenti in cui ad intrecciarsi saranno concerti, letture e percorsi tematici tra musica e parola.

Il programma completo è su http://caffeletterariolugo.blogspot.it. A.C.