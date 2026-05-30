Lugo, cade nella notte in un fosso pieno d’acqua: anziano grave in ospedale

Un grave infortunio ieri sera, venerdì 29 maggio, a Bizzuno di Lugo, con un 79enne trasportato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. L’anziano camminava in via Cocorre, quindi è caduto nel fosso verso le 23, per poi venire soccorso dai sanitari del 118, inizialmente intervenuti con ambulanza ed automedica, quindi è stato necessario l’intervento dell’elicottero. L’incidente in una carraia stretta, con il 79enne finito in fosso con più di un metro d’acqua nel tragitto verso il ritorno a casa. Le operazioni di soccorso sono state piuttosto complesse da parte dei sanitari e dei Vigili del Fuoco di Lugo, che hanno portato fuori l’anziano per poi attivare subito l’eliBologna vista la gravità delle sue condizioni. Sul posto anche i Carabinieri di Lugo.