Lugo, caccia al piromane: più controlli e vigilanza

Sono state definite nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica le misure di sicurezza per la seconda tappa del Tour de France sul territorio ravennate, l’Open d’Italia di golf a Cervia e l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo a Lugo. Il Comitato in particolare ha preso in esame, alla presenza della sindaca di Lugo Elena Zannoni, i recenti episodi di incendi dolosi ai danni di autovetture private da parte di un piromane che si aggira sul territorio.

E’ stato assicurato che saranno intensificati i servizi di vigilanza e controllo e l’attività info-investigativa per prevenire ulteriori episodi simili che, comunque, dalle prime attività svolte, non appaiono riconducibili a gruppi criminali ma all’azione di un piromane che opera senza alcun schema logico.

E’ stata chiesta, a tal riguardo, la massima collaborazione della cittadinanza in termini di segnalazioni alle forze dell’ordine e di evitare “comportamenti attivi” che potrebbero compromettere l’efficacia delle azioni in atto per individuare il responsabile.